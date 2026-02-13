Mitteilung der SLR Group GmbH:

SLR Group veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 25/26

- Umsatz im Q2 25/26 auf 49,8 Mio. EUR gesteigert

- Bereinigtes EBITDA erreicht 7,1 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge bei 14,1 %

- Kernsegmente Agrar- und Bauwesen mit erhöhten Auftragseingängen

- Prognose für Geschäftsjahr 25/26: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage um die Größenordnung von 105 Kilotonnen und nunmehr ein bereinigtes EBITDA von 18 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR erwartet

Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute ihre Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 25/26 veröffentlicht.

