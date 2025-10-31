EQS-News: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht

SLR Group veröffentlicht finale Zahlen 24/25 und gibt Ausblick für das Geschäftsjahr 25/26 Umsatz erreicht im Geschäftsjahr 24/25 194,0 Mio. EUR

Bereinigtes EBITDA von 17,3 Mio. EUR positiv durch "Adapt & Grow"-Programm beeinflusst

Prognose für Geschäftsjahr 25/26: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage um die Größenordnung von 105 Kilotonnen und bereinigtes EBITDA von 19 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR erwartet

Langjährige Kundenbeziehungen in Agrar und Bau und erfolgreich implementiertes "Adapt & Grow"-Programm als gute Basis für weiteres Wachstum St. Leon-Rot, 31. Oktober 2025 - Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute den finalen, testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 24/25 veröffentlicht. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen nach finalen Zahlen einen Konzernumsatz von 194,0 Mio. EUR (GJ 23/24: 241,4 Mio. EUR). So konnten im Geschäftsjahr 24/25 insgesamt 95 Kilotonnen an Sphäroguss-Komponenten abgesetzt werden nach 114 Kilotonnen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA erreichte im Geschäftsjahr 24/25 17,3 Mio. EUR. Dies entspricht einem Rückgang von 34% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (GJ 23/24: 26,4 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte demnach 9% (GJ 23/24: 11,1%). Daneben betrug das unbereinigte EBITDA 15,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 24/25 nach 24,5 Mio. EUR im Vorjahr. Gunnar Halden, CFO der SLR Group, resümiert das vergangene Geschäftsjahr: "Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir das "Adapt & Grow"-Programm erfolgreich implementiert. Dies wird uns im laufenden Jahr helfen, unser Geschäft effizienter und profitabler zu gestalten. An unseren Gießereistandorten wie zum Beispiel in Elsterheide haben wir unsere Strukturen optimiert und können noch besser ein wieder anziehendes Marktsentiment bedienen." Für das laufende Geschäftsjahr 25/26 rechnet die SLR Group damit, dass die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen um die Größenordnung von 105 Kilotonnen und damit deutlich über den Zahlen des Geschäftsjahres 24/25 liegen werden. Daneben erwartet die SLR Group ergebnisseitig im Geschäftsjahr 25/26 ein bereinigtes EBITDA von 19 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR. Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group, blickt mit vorsichtigem Optimismus auf das laufende Geschäftsjahr: "Wir fokussieren uns angesichts eines stabilen bis leicht anziehenden Marktsentiments darauf, die sehr guten Beziehungen zu unserem Blue-Chip-Kundenstamm weiter auszubauen. Auch im neuen Geschäftsjahr arbeiten wir daran, unser Produktspektrum - beispielsweise im Bereich der Elektromobilität - mit Blick auf die Kundenbedürfnisse in der Bau- und Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Insgesamt sehen wir uns gut positioniert, um nachhaltiges Wachstum in unseren Kernsegmenten zu erzielen." Der finale, testierte Geschäftsbericht 24/25 ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter slr-gruppe.de/de/investor-relations abrufbar.





Über SLR Group Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von 194,0 Mio. EUR. Zum Ende des letzten Jahres beschäftigte das Unternehmen 748 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Nasdaq Stockholm notiert ist.





