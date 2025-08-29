Ereignisreiche Tage am KMU-Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 35 herrscht wieder einmal reges Treiben am KMU-Anleihemarkt - neben möglichen Neuemissionen und testierten Halbjahreszahlen gibt es einen neuen Insolvenzfall am Markt, so hat die Huber Automotive AG beim Amtsgericht Göppingen in dieser Woche einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Der Geschäftsbetrieb soll zunächst fortgeführt werden, über die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters entscheidet nun das Gericht. Das Unternehmen hat eine ausstehende Unternehmensanleihe mit einem Volumen von etwas über 20 Mio. Euro. In dieser ereignisreichen Woche fanden zudem die Hamburger Investorentage (HIT), ausgerichtet durch die Montega AG, statt, eine wichtige Plattform für den Austausch zwischen Emittenten, Marktteilnehmern und Investoren. Auch zahlreiche Anleihe-Emittenten haben die Gelegenheit genutzt, ihre aktuellen Entwicklungen, Strategien und Finanzkennzahlen vorzustellen und direkt mit Investoren ins Gespräch zu kommen. Das große Interesse unterstreicht die Bedeutung des HIT als etabliertes Branchentreffen im deutschen SmallCap-Markt. In der kommenden Woche folgt mit der Herbstkonferenz des Equity Forums in Frankfurt am Main direkt die nächste wichtige Kapitalmarkt-Konferenz.

