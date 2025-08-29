Anzeige
Freitag, 29.08.2025
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
29.08.25 | 16:06
28,550 Euro
-0,52 % -0,150
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
Firmen im Artikel
ABO ENERGY
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA36,9000,00 %
BIOGENA GROUP INVEST AG--
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH95,000,00 %
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG3,880-0,51 %
HOERMANN INDUSTRIES GMBH108,20-0,17 %
HUBER AUTOMOTIVE AG--
KARLSBERG BRAUEREI GMBH105,550,00 %
LAIQON AG5,040-3,08 %
LEEF BLATTWERK GMBH90,000,00 %
LR HEALTH & BEAUTY SE87,50-5,91 %
MUTARES SE & CO KGAA28,550-0,52 %
NETFONDS AG43,000+0,47 %
NEUE ZWL ZAHNRADWERK LEIPZIG GMBH100,00+0,57 %
PLATFORM GROUP AG9,720+1,67 %
SLR GROUP GMBH96,55+0,10 %
UBM DEVELOPMENT AG20,900-0,48 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.