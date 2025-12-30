EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Conexus an ATS - Advance Technologies System Führender Spezialdienstleister für Energieinfrastrukturen

Umsatz von EUR 104 Mio. und EBITDA von EUR 8 Mio.

Closing für Q1 2026 erwartet München, 30. Dezember 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Conexus S.p.A. ("Conexus") an ATS - Advance Technologies System S.r.l. unterzeichnet, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Maximum Return System Group ( www.maxrs.group ), einer Private-Equity-Investmentgruppe, die sich auf strukturierte Co-Investments mit dem Ziel der Wertsteigerung und Kapitalrendite spezialisiert hat. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung gemäß dem italienischen Golden-Power-Regime. Conexus wurde 2022 als Sirti Energia S.p.A. übernommen und ist ein etablierter Anbieter für die Planung, den Bau und die Wartung von Freileitungs- und Erdkabelinfrastrukturen für die Stromübertragung und -verteilung in Italien. Mit über 250 Mitarbeitenden, 10 Standorten im Inland, einem Umsatz von EUR 104 Mio. und einem EBITDA von EUR 8 Mio. im Jahr 2024 hat Conexus sein Geschäft mit einem integrierten Ansatz für das Stromnetzmanagement weiterentwickelt, der technisches Know-how, Ingenieurskompetenz und die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit vereint. Seit der Übernahme durch Mutares hat Conexus einen entscheidenden operativen Turnaround vollzogen und wichtige Meilensteine der Transformation erreicht. Das Unternehmen expandierte erfolgreich in die schnell wachsenden Märkte für Rechenzentren und private Anschlüsse, wo es eine einzigartige Erfolgsbilanz vorweisen kann und derzeit eine äußerst attraktive Projektpipeline umsetzt. Infolgedessen stieg der Umsatz deutlich an und das Unternehmen kehrte zu eindeutig positiven Betriebsergebnissen zurück. Conexus pflegt langjährige Kundenbeziehungen in den Bereichen Niederspannung, Hochspannung und Rechenzentren und verfügt damit über eine solide Grundlage für weiteres Wachstum unter seiner neuen Eigentümerschaft. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Wir sind sehr zufrieden mit dem beeindruckenden Erfolg, den wir durch unsere Investition in Conexus erzielt haben und der für alle Stakeholder einen Mehrwert schafft. Mit dieser Transaktion haben wir unsere kommunizierten Exit-Ziele erfolgreich umgesetzt. Wir sind fest davon überzeugt, dass Conexus unter seiner neuen Eigentümerschaft sein Wachstum in dieser hochattraktiven Branche weiter beschleunigen wird." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

