Wie von der Booster Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") am 12. November 2025 bekannt gegeben, hat die Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft, die H2 Capital GmbH & Co. KG (ehemals Halder Germany II GmbH & Co. KG), die Gesellschaft darüber informiert, dass ihre Komplementärin, die CAP4CAP GmbH & Co KG, am 12. November 2025 durch die CAP2CAP Administration GmbH ersetzt ...

