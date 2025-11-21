Anzeige
Freitag, 21.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
21.11.25 | 15:24
25,300 Euro
-3,80 % -1,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
1-Jahres-Chart
MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
25,10025,25015:43
25,20025,25015:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AREAM SOLAR FINANCE
AREAM SOLAR FINANCE GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AREAM SOLAR FINANCE GMBH99,000,00 %
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH100,25+0,10 %
FORMYCON AG23,2000,00 %
FUSSBALLCLUB GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 EV100,000,00 %
JDC GROUP AG25,300-2,69 %
LR HEALTH & BEAUTY SE44,341-0,64 %
MUTARES SE & CO KGAA25,300-3,80 %
PANDION AG80,00+1,78 %
PARAGON GMBH & CO KGAA2,060-1,90 %
RECONCEPT GMBH98,500,00 %
SUNFARMING GMBH98,750,00 %
SV WERDER BREMEN GMBH & CO KG AA103,55+0,10 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.