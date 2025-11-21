Volltreffer am Anleihemarkt

In der Kalenderwoche 47 sorgt der FC Schalke 04 für die Schlagzeile der Woche: Die Königsblauen schließen die Platzierung ihrer neuen 6,50%-Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) mit großem Erfolg ab. Aus ursprünglich geplanten 50 Mio. Euro werden am Ende 90 Mio. Euro, davon 75 Mio. Euro aus dem öffentlichen Angebot und 15 Mio. Euro aus institutionellen Privatplatzierungen. "Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen und zeigt das große Vertrauen privater wie professioneller Anleger", sagt Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. Wegen der Überzeichnung erfolgt die Zuteilung nach klaren Regeln: Tauschende Anleger der S04-Anleihen 2021/26 und 2022/27 erhalten eine vollständige Zuteilung, Neuzeichner werden bis 10.000 Euro voll und darüber hinaus zu rund 56 Prozent berücksichtigt.

Auch bei der reconcept Gruppe ist die Investoren-Nachfrage hoch. Das Unternehmen startet mit dem reconcept Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460PE6) eine weitere grüne Anleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die sechsjährige Anleihe bietet, wie ihr Vorgänger, 7,75 % Zinsen p.a. und ist erneut von EthiFinance als "Green Bond" klassifiziert. Die Mittel sollen in PV-, Wind- und Batteriespeicherprojekte in Deutschland, Finnland und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...