Hinter den Aktionären von Formycon liegt kein gutes Kalenderjahr. Seit der Bekanntgabe massiver Abschreibungen im Februar 2025 konnte sich die Aktie des Biosimilar-Entwicklers nicht nachhaltig erholen. Seitdem pendelt der Wert, der vor Kurzem aus dem SDAX abgestiegen ist, in einer Range zwischen 20 und 30 Euro. Doch es gibt gute Gründe, warum das Jahr 2026 besser laufen könnte.Die jüngsten Lizenzdeals, die Formycon unter Dach und Fach gebracht hat, konnten der Aktie nur bedingt positive Impulse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär