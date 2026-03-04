EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Sonstiges

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Formycon AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 Starker Anstieg der Konzernumsatzerlöse im vierten Quartal, Gesamtjahr voraussichtlich dennoch unterhalb des prognostizierten Korridors

Konzern-EBITDA voraussichtlich am oberen Ende der erwarteten Spanne

Sowohl Konzern-Adjusted-EBITDA als auch Konzern-Working Capital voraussichtlich jeweils besser als prognostiziert Planegg-Martinsried, Deutschland, 04. März 2026 - Auf Basis vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen erwartet die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft" oder "Formycon") Konzernumsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von voraussichtlich ca. 45 Mio. €. Trotz eines starken Anstiegs im vierten Quartal liegen die Umsatzerlöse insgesamt unterhalb des bislang kommunizierten Prognosekorridors von 55 Mio. € bis 65 Mio. €. Ursächlich hierfür sind unter anderem längere Verhandlungen beim Abschluss weiterer Kommerzialisierungs- und Entwicklungspartnerschaften, beispielsweise für den Keytruda1-Biosimilar-Kandidaten FYB206, um deren wirtschaftliche Parameter zu optimieren. Darüber hinaus wurden für das vierte Quartal 2025 antizipierte Meilensteinrealisierungen in das erste Quartal 2026 verschoben. Zwar stiegen die Lizenzerlöse aus Produktumsätzen für FYB202 im vierten Quartal deutlich an, dennoch befindet sich das Produkt noch in einer frühen Phase der Kommerzialisierung und steigerte sich bislang weniger stark als erwartet. In diesem Zusammenhang rechnet die Gesellschaft auf Basis der bislang vorliegenden Ergebnisse des Impairment-Tests damit, dass Bewertungsmodell und Bilanzansatz für FYB202 angepasst werden müssen, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Die Vermarktung von FYB202entwickeltsich nach Angaben der Vermarktungspartner positiv, jedoch ist weiterhin davon auszugehen, dass sich der Pharmacy Benefit Markt (PBM) in den USA trotz positiver politischer Signale nur schrittweise öffnet. Nach vorläufigen Berechnungen geht die Gesellschaft daher gegenwärtig von einem außerordentlichen, nicht liquiditätswirksamen und nicht EBITDA-relevanten Abschreibungsbedarf in Höhe eines niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrages aus. Das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) für das Geschäftsjahr 2025 liegt mit voraussichtlich ca. -12 Mio. € am oberen Ende des prognostizierten Korridors von -20 Mio. € bis -10 Mio. €. Das bereinigte Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-Adjusted-EBITDA), das zusätzlich den Gesamtertrag des FYB201 Ranibizumab-Biosimilars zeigt, wird bei ca. -7 Mio. € erwartet und bewegt sich damit oberhalb der zuletzt kommunizierten Prognosespanne von -20 Mio. € bis -10 Mio. €. Das deutlich besser als ursprünglich erwartete At-Equity-Ergebnis (ca. 5 Mio. €) aus der 50%-Beteiligung an der Bioeq AG profitierte überwiegend von der Vorabzahlung aus der Verpartnerung von FYB201/Nufymco2. Die Gesellschaft erwartet eine weitere Verbesserung des Working Capital auf voraussichtlich ca. 73 Mio. € und liegt damit deutlich oberhalb der Prognose. Durch die im Juli 2025 platzierte Unternehmensanleihe in Höhe von 70 Mio. € hatte Formycon die Prognose für diese Kennzahl bereits im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2025 von ursprünglich 25 Mio. € bis 35 Mio. € auf 55 Mio. € bis 65 Mio. € angehoben. Signifikante Vorabzahlungen im Rahmen erster Partnerschaften für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 im Jahr 2025, striktes Kostenmanagement und Effizienzsteigerungen haben zu einer weiteren Erhöhung beigetragen. Die endgültigen Geschäftszahlen und weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick für 2026 werden am 26. März 2026 mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 auf der Webseite unter Publikationen - Formycon AG veröffentlicht. ------------- Keytruda ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme LLC, einer Tochtergesellschaft von Merck & Co, Inc, Rahway, NJ/USA Nufymco ist eine eingetragene Marke der Formycon AG

