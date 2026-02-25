Der deutsche Biosimilar-Entwickler Formycon kann einen weiteren wichtigen Meilenstein verbuchen. Das Unternehmen konnte zur Wochenmitte mit positiven Studiendaten zum Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 aufwarten. Zur Stunde reagiert die Aktie zwar mit einem Kurssprung von fünf Prozent, notiert damit aber immer noch unter den Kursen aus der Vorwoche.Konkret kann Formycon über positive klinische Daten aus der pivotalen Dahlia-Pharmakokinetik-Studie berichten. Damit konnte die pharmakokinetische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
