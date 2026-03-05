Formycon hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, mit einem Umsatz von etwa 45 Millionen EUR, was unter der vorherigen Guidance (55-65 Mio. EUR) liegt. Zudem wurde auf eine schwächere als erwartete kommerzielle Durchdringung des Ustekinumab-Biosimilars Otulfi (FYB202) verwiesen. Das EBITDA von ungefähr -12 Millionen EUR wurde durch Meilensteinzahlungen und Entwicklungsleistungen gestützt. Das Hauptproblem bleibt die begrenzte Penetration von FYB202 in den USA, da Fresenius Kabi bislang nur begrenzten Erfolg bei der Sicherung von Listungen bei wichtigen Pharmacy Benefit Managers erzielen konnte. Dies hat uns veranlasst, unsere Umsatzannahmen für die kommenden Jahre zu reduzieren. Darüber hinaus hat Formycon auf eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von FYB202 in der Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 hingewiesen. Nach diesen Anpassungen senken wir unser Kursziel von 48,00 EUR auf 40,00 EUR. Unsere Bewertung bleibt bei BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag





