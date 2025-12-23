Mitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

Angestrebte Anpassung der wirtschaftlichen Anleihebedingungen erreicht

Anleihegläubiger stimmen den von der Emittentin empfohlenen und mit der SdK abgestimmten Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

Anpassung der wirtschaftlichen Bedingungen wie vorgeschlagen erreicht

Kampfabstimmung bzgl. der Besetzung des gemeinsamen Vertreters - final müssen voraussichtlich Gerichte entscheiden

Vertreter der SdK griff paragon-Geschäftsführer tätlich an und verletzt ihn

Die Inhaber der Anleihe 2017/2027 (ISIN: DE000A2GSB86 / WKN: A2GSB8) der paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] haben im Rahmen der zweiten Gläubigerversammlung am 19. Dezember 2025 in Delbrück mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen den Beschlussvorschlägen von paragon und der SdK - Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. zur Änderung der wirtschaftlichen Anleihebedingungen ...

