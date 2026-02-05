EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/interim-reports
05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|paragon GmbH & Co. KGaA
|Bösendamm 11
|33129 Delbrück
|Deutschland
|Internet:
|www.paragon.ag
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2272330 05.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group