EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Prognose

PANDION AG veröffentlicht Hochrechnung für 2025



23.12.2025 / 17:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PANDION AG veröffentlicht Hochrechnung für 2025 Prognostiziertes Konzernergebnis vor Steuern für 2025 voraussichtlich im einstelligen Mio.-Euro-Bereich positiv

Erwartete Umsatzerlöse von rund 850 Mio. Euro, Gesamtleistung bei rund 300 Mio. Euro Köln, 23. Dezember 2025 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, veröffentlicht eine ungeprüfte Hochrechnung seiner Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Demnach liegt das prognostizierte Ergebnis vor Steuern voraussichtlich leicht positiv im einstelligen Millionen Euro Bereich. Die Umsatzerlöse liegen nach aktueller Hochrechnung bei rund 850 Mio. Euro. Die erwartete Gesamtleistung im Geschäftsjahr beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf ca. 300 Mio. Euro. Operativ hat Pandion zum Jahresende wie geplant den Büroneubau Officehome Rise in Düsseldorf in Betrieb genommen und die rund ein Drittel der insgesamt 35.000 Quadratmetern Bürofläche an den Ankermieter, das internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY übergeben. In Wohnsegment schloss PANDION noch einen Verkauf von drei Baufeldern seines Projekts PANDION Bel in Düsseldorf an Sahle Wohnen erfolgreich ab, die dort im kommenden Jahr rund 340 öffentlich geförderte Wohnungen realisieren werden.

Pressekontakt: Kira Zinn PANDION AG Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-221

E-Mail: presse@pandion.de www.pandion.de Investor Relations: Frederic Hilke, Fabian Kirchmann IR.on AG Telefon: +49 221 9140-97-0 E-Mail: ir@pandion.de

Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,5 Milliarden Euro, davon rund 3,5 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.



23.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News