Mitteilung der PANDION AG:
PANDION AG sichert Projektfinanzierung durch Apollo für OFFICEHOME Beat in München- Von Apollo verwaltete Fonds stellen 240 Mio. Euro Projektfinanzierung für OFFICEHOME Beat bereit - Vollvermietetes Büroprojekt im Münchner Werksviertel mit Siemens als Single Tenant - Internationale Investoren vertrauen in Premium-Standort und OFFICEHOME-Konzept
Die PANDION AG hat eine Projektfinanzierung in Höhe von 240 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH