FDA erteilt Zulassung für weiteres austauschbares Ranibizumab-Biosimilar Nufymco - Stärkung der US-Präsenz mit Zydus als Vermarktungspartner- FDA genehmigt Biologics License Application (BLA) für weiteres Ranibizumab-Biosimilar unter dem Handelsnamen Nufymco - Zydus wird Kommerzialisierungspartner für Nufymco in den USA - Gezielte Strategie zur Erhöhung der Marktdurchdringung für Ranibizumab-Biosimilars durch Ausbau bereits bestehender Partnerschaften
Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") und die Bioeq AG ("Bioeq") geben bekannt, dass die U.S. Food and Drug
