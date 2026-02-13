Formycon gilt als einer der profiliertesten deutschen Entwickler von Biosimilars. Das Geschäftsmodell ist klar: Nachahmerprodukte komplexer Biopharmazeutika sollen nach Patentablauf der Originale Marktanteile gewinnen. Operativ meldet das Unternehmen Fortschritte in der Entwicklung und Partnerschaften für internationale Märkte. Doch an der Börse schlägt sich das kaum nieder. Die Aktie verharrt deutlich unter früheren Höchstständen und findet keinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de