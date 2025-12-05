Anleihen-Wochenbericht - Kalenderwoche 49

In der ersten Dezember-Woche des Jahres hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC das freiwillige Rückkaufangebot für seinen Nordic Bond 2018/28 (ISIN: SE0011337054) abgeschlossen und dabei Anleihen im Wert von rund 21,2 Mio. Euro zurückgekauft - etwas mehr als die ursprünglich vorgesehenen 20 Mio. Euro. Das Restvolumen der bis 2028 verlängerten Hertha-Anleihe sinkt damit auf rund 18,8 Mio. Euro. Bei der paragon GmbH & Co. KGaA steht eine zweite Gläubigerversammlung zur 6,75%-Anleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2GSB86) an. Nachdem das erforderliche Quorum in der ersten Abstimmung ohne Versammlung verfehlt wurde, sollen die Anleihegläubiger nun am 19. Dezember 2025 in Delbrück über die geplante Laufzeitverlängerung bis 2031 und weitere Anpassungen der Anleihe-Bedingungen entscheiden.

Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG legt neue Beschlussvorschläge für die anstehenden Abstimmungen zu ihren beiden 4%-Anleihen ...

