Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
05.12.25 | 17:12
28,550 Euro
+1,42 % +0,400
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
RealtimeGeldBriefZeit
28,30028,80017:30
0,0000,00017:30
Unternehmen / AktienKurs%
BDT MEDIA AUTOMATION GMBH102,750,00 %
BENO HOLDING AG5,2000,00 %
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG3,560-3,78 %
DEUTSCHE BILDUNG STUDIENFONDS II GMBH & CO KG37,000-0,20 %
FORMYCON AG24,900-2,54 %
HERTHA BSC GMBH & CO KGAA100,07-0,51 %
IUTECREDIT FINANCE SARL101,90+0,54 %
LR HEALTH & BEAUTY SE41,2500,00 %
MUTARES SE & CO KGAA28,550+1,42 %
PANDION AG78,50+3,17 %
PARAGON GMBH & CO KGAA2,000-1,96 %
PAUL TECH AG83,500,00 %
WEGROW AG4,600-1,29 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.