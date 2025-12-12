Die Komplementärin der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG ("Emittentin") gibt die Ergebnisse der Abstimmungen ohne Versammlung im Zeitraum vom 3. bis zum 10. Dezember 2025 der von ihr begebenen Anleihen bekannt: In Anleihe 2016/2026 (ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM) wurde das Quorum von 50 % der Schuldverschreibungen deutlich überschritten und der zur Abstimmung gestellte Beschlussvorschlag in der am 28. November 2025 auf der Internetseite der Emittentin veröffentlichten Fassung mit überwältigender ...

