Zwei neue Anleihen im Advent

Die Kalenderwoche 50 bringt noch einmal zwei neuen Anleihen zum Jahresausklang hervor. Die Nakiki SE begibt erstmals einen fünfjährigen Bitcoin-Bond (ISIN: DE000A460N46) mit einem geplanten Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. Euro. Die Anleihe verfügt über einen Kupon von 9,875 % p. a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Anleger können ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Emittentin bis zum 19. Januar 2026 zeichnen. Das zugrunde liegende Geschäftsmodell der Nakiki SE basiert auf der langfristigen Akkumulation und dem Halten von Bitcoin. CEO Andreas Wegerich im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche: "Das Geschäftsmodell der Nakiki SE besteht darin, Bitcoin zu kaufen und langfristig zu halten. Zur Kapitalbeschaffung führen wir unterschiedliche Finanzierungsmethoden durch wie Kapitalerhöhungen oder die Begebung von Unternehmens- und Wandelanleihen. Die Idee dahinter ist, dass der mNAV über 1 liegt. mNAV steht für Market Net Asset Value und gibt die Marktkapitalisierung im Verhältnis zum Marktwert der ...

