WKN: A3E5A5 | ISIN: DE000A3E5A59 | Ticker-Symbol: SBX
Tradegate
18.12.25
2,330 Euro
-34,18 % -1,210
Dow Jones News
18.12.2025 22:57 Uhr
191 Leser
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.136 Pkt - Synbiotic auf Talfahrt

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 24.136 Pkt - Synbiotic auf Talfahrt

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne wieder abgegeben. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel dünnt die Nachrichtenlage mehr und mehr aus. Unternehmensnachrichten waren Mangelware.

Unter den Nebenwerten brachen Synbiotic am Abend um weitere fast 20 Prozent ein, nachdem die Aktien des auf Medizinalcannabis und Industriehanf spezialisierten Unternehmens auf Xetra schon 14,4 Prozent verloren hatten. US-Präsident hat die Neuklassifizierung von Cannabis als weniger gefährliche Droge nun offiziell auf den Weg gebracht, doch soll dies lediglich die Nutzung für medizinische Zwecke erleichtern. Eine Legalisierung von Cannabis als Genussmittel auf Bundesebene in den USA ist nicht vorgesehen. Wie andere Branchenaktien auch hatten Synbiotic jüngst von Berichten über eine mögliche Lockerung der US-Cannabis-Vorgaben profitiert. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.136    24.200   -0,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

