Mitteilung der The Platform Group AG:
The Platform Group übernimmt die Modeplattform 43einhalb- TPG ist seit 2012 mit Online-Plattformen im Modebereich aktiv - Übernahme der Plattform 43einhalb mit Sitz in Fulda - Integration in den Bereich Consumer Goods - Bestätigung der Prognose 2025
The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt den mehrheitlichen Erwerb der 43einhalb GmbH mit Sitz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH