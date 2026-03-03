Datum der Anmeldung:
27.02.2026
Aktenzeichen:
B3-38/26
Unternehmen:
The Platform Group GmbH & Co. KG, Wiesbaden (Benner Holding, Wiesbaden); Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die AEP GmbH, Alzenau
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Apotheken, Pharmagroßhandel
