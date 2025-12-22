Die PNE AG hat ihre Aktivitäten in Panama durch ein Management-Buy-out beendet. Das Unternehmen überprüft regelmäßig die internationalen Aktivitäten, um sich auf Kernmärkte konzentrieren zu können. Der Projektentwickler PNE AG hat die Gesellschaft in Panama verkauft. Der langjährige Managing Director erwirbt die Service-Gesellschaft und sechs Windenergie- und PV-Projekte durch ein Management-Buy-out. Damit beendet die PNE-Gruppe ihr Engagement, das 2018 begonnen hatte, und vollendet ihren angekündigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
