05.12.2025 / 16:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Wassenberg, 05. Dezember 2025 - Der Vorstand der TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8) hat heute beschlossen, die geplante Emission einer besicherten Unternehmensanleihe derzeit nicht in der angekündigten Form weiter zu verfolgen. Stattdessen wurde vom Vorstand beschlossen, die Finanzierung durch direkte Platzierung bei Finanzierungspartnern umzusetzen und dadurch bessere Zinskonditionen zu erreichen. Die Gesellschaft hat hierzu die entsprechende Umsetzung veranlasst.



Der Vorstand sieht die Wachstumsstrategie der Gesellschaft unverändert bestätigt. Die Gesellschaft verzeichnet ein anhaltend hohes Interesse an der Aktie und wird den Kapitalmarkt über relevante Fortschritte informieren.



