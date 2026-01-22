Spät im Jahr 2025 entschied sich TIN INN, die geplante Emission von Anleihen in Höhe von 15 Millionen EUR nicht fortzusetzen. Stattdessen wählte das Unternehmen flexiblere private Finanzierungsoptionen, was Einfluss auf die Expansionsgeschwindigkeit haben könnte. Bis Ende 2025 waren 7 Hotels betriebsbereit sind, im Vergleich zu einem ursprünglichen Ziel von 10. Wir glauben, dass TIN INN operativ weiterhin besser abschneidet als der breitere deutsche Hotelmarkt, da das Unternehmen von einem Trade-Down-Effekt in Richtung Budgetunterkünfte und von seinem automatisierten, energieeffizienten Modell profitiert, was hilft, die Kosteninflation auszugleichen. Dennoch, nach mehr als einer Verdopplung des Kurses seit dem Börsengang im Mai 2025, könnten die Aktien nun von einer Konsolidierungsphase profitieren. Bei unveränderten Schätzungen und einem unveränderten Kursziel von 12,25 EUR stufen wir die Aktie auf VERKAUFEN herab, bis das zugrunde liegende fundamentale Wachstum die Bewertung einholt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tin-inn-holding-ag
© 2026 mwb research