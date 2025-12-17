SYNBIOTIC hat mehrere Entwicklungen angekündigt, die zusammen das Investment-Case unterstützen und das laufende Sanierungsszenario untermauern. Zwei kleinere Kapitalerhöhungen, die Insolvenz einer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Tochtergesellschaft und starke Rückenweinde im Sektor wurden gefolgt von dem strategischen Einstieg des auf Cannabis fokussierten Fonds CANSOUL als Hauptinvestor. Während die Kapitalmaßnahmen kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse signalisieren, wird der Rückzug aus den Aktivitäten im Bereich Freizeit-Cannabis als konsistenter Verlustabschluss im Rahmen einer fokussierten Restrukturierung angesehen. Neue Hauptinvestoren validieren die strategischen Vermögenswerte von SYNBIOTIC, einschließlich medizinischer Cannabis-Lizenzen und der Exponierung gegenüber Industriehanf, und sollten die Finanzierung stabilisieren. Wir integrieren die Ausgabe neuer Aktien in unsere Prognosen ab dem Geschäftsjahr 2026, was zu einer moderaten Verwässerung von etwa 5% führt. In Anbetracht der aktualisierten Kapitalstruktur senken wir unser Kursziel auf 6,60 EUR (von 7,00 EUR), während wir unser Rating "Spec BUY" bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/synbiotic-se





