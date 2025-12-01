Mitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG erzielt starkes Neunmonats-Ergebnis und erwartet deutliches Plus bei Umsatz und EBITDA für Gesamtjahr 2025

- Umsatz nach neun Monaten bei 322,8 Mio. Euro (+27,7% gegenüber Vorjahr)

- EBITDA bei 18,8 Mio. Euro - mehr als verdreifacht gegenüber Vorjahreswert

- Wachstum zieht in Q3 nochmals deutlich an - Umsatz auf 167,4 Mio. Euro (+39,4%gegenüberVorjahr); EBITDA steigt gegenüber Vorjahr überproportional auf 12,2 Mio. Euro

- Starkes Ticketing mit rd. 9 Mio. verkauften Tickets zum Bilanzstichtag

- Buy-&-Build-Strategie erfolgreich fortgesetzt

- DEAG-Gruppe sehr gut aufgestellt für weiteres Wachstum

Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") hat auch im dritten Quartal 2025 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und dabei Umsatz und Ergebnis signifikant gesteigert. Auf Basis der starken Entwicklung der ersten neun Monate erwartet die DEAG für das Gesamtjahr 2025 ein höheres Umsatzwachstum als bislang prognostiziert sowie weiterhin eine deutliche Verbesserung des EBITDA.

In den ersten neun Monaten 2025 stiegen die Umsatzerlöse um 27,7 % von 252,8 Mio. Euro auf 322,8 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 18,8 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...