Die DEAG Deutsche Entertainment AG setzt ihren Erfolgskurs fort und meldet ein beeindruckendes Neunmonatsergebnis. Der Umsatz kletterte um knapp 28 Prozent auf 322,8 Millionen Euro, während sich das EBITDA mehr als verdreifachte. Besonders das dritte Quartal entwickelte sich dynamisch und zeigt die Stärke des Live-Entertainment-Spezialisten. Nach diesem starken Abschneiden erhöht das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem höheren Umsatzwachstum als ursprünglich geplant. Die erhaltenen Anzahlungen von rund 132 Millionen Euro geben einen guten Ausblick auf die kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...