Wochenüberblick am KMU-Anleihemarkt

Die SUNfarming GmbH emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFSB3) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Anlegern wird ein Kupon von 5,25 % p.a. geboten, der halbjährlich ausgezahlt wird. Mit den neuen Anleihe-Mitteln möchte SUNfarming die bestehende Anleihe 2020/25 refinanzieren und in Solar- sowie Energiespeicherprojekte investieren. Den Gläubigern der SUNfarming-Anleihe 2020/25 wird daher ein Umtauschangebot für die im Oktober fällige Anleihe 2020/25 im Verhältnis 1:1 angeboten, bevor Mitte Oktober auch das öffentliche Neuzeichnungsangebot beginnt. Derweil können gegenwärtig weiterhin die neuen Anleihen der DEAG Deutsche Entertainment AG (7,00 - 8,00% p.a.) und der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (9,875% p.a.) gezeichnet werden. Die Umtausch- und Angebotsfristen enden jeweils im Oktober. Die BDT Media Automation GmbH zieht sich indes zeitnah vom KMU-Anleihemarkt zurück. Das Unternehmen hat die vorzeitige Rückzahlung seines Green Bonds ...

