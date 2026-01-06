EQS-News: SUNfarming GmbH
SUNfarming: erfolgreiche Fertigstellung neuer PV-Projekte mit 17 MW Leistung für mehr saubere Energie in Polen
Die neuen Anlagen leisten aus Sicht der SUNfarming einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Energieversorgung in Nordostpolen. Durch die Einspeisung in die lokalen Stromnetze wird der Anteil erneuerbarer Energien in der Region weiter erhöht, während die jährlichen CO2-Emissionen um mehrere Tausend Tonnen reduziert werden. Darüber hinaus tragen die Solarparks nach Auffassung der SUNfarming zur Netzstabilisierung und Versorgungssicherheit in strukturschwächeren Regionen bei. Dank der dezentralen Einspeisung kann die erzeugte Energie direkt vor Ort genutzt werden - ein wichtiger Schritt, um ländliche Räume wirtschaftlich zu stärken und den Ausbau grüner Infrastruktur in Polen voranzutreiben.
Die Projekte in Ermland-Masuren sind Teil einer umfassenden Pipeline von rund 100 MWp in Polen, die sich in unterschiedlichen Entwicklungs- und Realisierungsphasen befindet. Diese Investitionen spiegeln das Engagement der SUNfarming-Gruppe wider, den Ausbau erneuerbarer Energien konsequent voranzutreiben - im Einklang mit den nationalen Energie- und Klimazielen Polens.
"Wir sind davon überzeugt, mit unseren Projekten in Polen einen konkreten Beitrag zur europäischen Energiewende zu leisten - sauber, wirtschaftlich und nachhaltig", erklärt Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming Gruppe. "Unser Ziel ist es, Regionen mit sauberem Strom zu versorgen und gleichzeitig lokale Strukturen zu stärken."
Mit jedem neuen Solarpark verfolgt SUNfarming konsequent seine Mission: saubere Energie erzeugen, regionale Wertschöpfung fördern und die Zukunft der nachhaltigen Energieversorgung aktiv gestalten.
Zur Finanzierung der Entwicklung und des Komponentenerwerbs für die Errichtung (EPC) von Projekten im Solarbereich und Energiespeicherbereich sowie zur Ablösung eines Gesellschafterdarlehens bietet SUNfarming derzeit eine neue 5,25 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSB3) zur Zeichnung an. Die Zeichnungsunterlagen und der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt stehen auf der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir zur Verfügung.
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Weder die SUNfarming GmbH, I Squared Capital Advisors (US) LLC, deren verbundene Unternehmen oder verwaltete Gesellschaften noch deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder Beauftragte geben irgendeine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie gleich welcher Art, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen.
Frank Ostermair, Linh Chung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUNfarming GmbH
|Zum Wasserwerk 12
|15537 Erkner
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)3362 / 88 59 120
|E-Mail:
|info@sunfarming.de
|Internet:
|www.sunfarming.de
|ISIN:
|DE000A4DFSB3, DE000A3MQM78,
|WKN:
|A4DFSB, A3MQM7,
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
