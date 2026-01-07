Mitteilung der SUNfarming GmbH:
Erfolgreiche Fertigstellung neuer PV-Projekte mit 17 MW Leistung für mehr saubere Energie in Polen
Die SUNfarming Gruppe, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, setzt über ihre Gruppengesellschaft, die SUNfarming Polska Sp. z.o.o, die Umsetzung ihres Projektportfolios fort. Im dritten Quartal 2025 wurden in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren insgesamt 14 neue Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 17 Megawatt (MW) fertiggestellt. Vier Anlagen sind bereits in Betrieb und speisen Strom in das öffentliche Netz ein, während sich die übrigen Standorte in der Abnahme- und Inbetriebnahmephase befinden. Sämtliche Projekte wurden termingerecht umgesetzt und erfüllen die aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...