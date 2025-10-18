Neue Impulse am KMU-Anleihemarkt

In Kalenderwoche 42 treiben zahlreiche Emittenten ihre Finanzierungsprojekte voran, während neue Impulse für die Weiterentwicklung des KMU-Anleihemarktes diskutiert werden. Die Eleving Group hat nach Abschluss der Zeichnungs- und Umtauschphase ihre neue besicherte Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS3167361651) im Gesamtvolumen von 275 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Der jährliche Kupon wurde aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Investoren auf 9,5 % p.a. festgelegt. Die Emissionserlöse dienen vor allem der Refinanzierung der Eleving- Anleihe 2021/26, dem Abbau von Verbindlichkeiten sowie der Weiterentwicklung des Kreditportfolios der Gruppe. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH platziert im Rahmen ihres Umtausch- und Neuzeichnungsangebots für ihre neue 9,875 %-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFSF4) ein Volumen von 7,3 Mio. Euro und somit knapp die Hälfte des anvisierten Zielvolumens. Der Großteil stammt aus Umtauschangeboten bestehender Investoren. Je nach Marktumfeld möchte die NZWL die laufenden Emissionen in den kommenden Monaten über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...