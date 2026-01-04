Zu Beginn der Woche erreichte die Aktie von Deutsche Rohstoff den von RuMaS für Abonnenten festgelegten Einstiegskurs. Der Chartverlauf zeigt derzeit einen ausgeprägten Aufwärtstrend, was die Aktie aus technischer Sicht besonders attraktiv erscheinen lässt. Insgesamt präsentiert sich Deutsche Rohstoff aktuell als ein interessantes Investment für technisch orientierte Anleger, da der positive Trend und die jüngsten Kursgewinne auf weiteres Potenzial ...

