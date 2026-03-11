Deutsche Rohstoff meldete starke vorläufige Ergebnisse für das GJ25. Der Umsatz erreichte 195 Mio. EUR und lag damit über der Prognosespanne von 170 bis 190 Mio. EUR und leicht über den Erwartungen, trotz eines Rückgangs von 17 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund niedrigerer Ölpreise und eines schwächeren US-Dollars. Das EBITDA lag mit 132,0 Mio. EUR am oberen Ende der Prognose und über den Erwartungen, trotz einmaliger Kosten in Höhe von rund 10 Mio. EUR. Im Q4 sank der Umsatz aufgrund niedrigerer Ölpreise und einer geringeren Produktion um 30 % gegenüber dem Vorjahr auf 45,0 Mio. EUR, während das EBITDA 30,3 Mio. EUR betrug und sich die Margen aufgrund des gestiegenen Anteils von Öl an der Produktion verbesserten. Der operative Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 belief sich auf rund 25 Mio. EUR, wodurch sich die Nettoverschuldung auf 150 Mio. EUR und der Verschuldungsgrad auf 1,1x verringerten. Mit 65 Mio. EUR an Barmitteln, einer niedrigen Hedging-Quote und einem Anstieg der Reserven um 46 % bleibt das Unternehmen flexibel, um seine Bohrtätigkeit opportunistisch an die Entwicklung des Preisumfelds anzupassen. Die Aktualisierung der Bewertung der Almonty-Beteiligung ergibt ein neues Kursziel von 100,00 EUR (gegenüber zuvor 97,00 EUR). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





