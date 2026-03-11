Vorläufige Finanzkennzahlen 2025

Die Deutsche Rohstoff AG hat im Geschäftsjahr 2025 trotz niedrigerer Ölpreise solide Ergebnisse erzielt und ihre Prognosen übertroffen. Der Umsatz liegt mit 195,1 Mio. Euro leicht über der Prognose von 170 bis 190 Mio. Euro, während das EBITDA mit 132,0 Mio. Euro am oberen Ende der erwarteten Bandbreite (115 bis 135 Mio. Euro) liegt. Das Konzernergebnis beträgt 28,9 Mio. Euro bzw. 6,03 Euro je Aktie, nach 50,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Zudem hat der Deutsche Rohstoff-Konzern in 2025 einen positiven operativen Free Cash Flow von rund 25 Mio. Euro erwirtschaftet und verfügt zum Jahresende über liquide Mittel von rund 65 Mio. Euro. Das Eigenkapital liegt ...

