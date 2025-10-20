Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ("NZWL"), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, wird ihre neue 9,875% Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFSF4/ WKN A4DFSF) im Volumen von 7,3 Mio. Euro am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen und ab dem 20. Oktober 2025 einen Handel per Erscheinen ermöglichen. Von dem ausgegebenen Gesamtvolumen stammen 1,685 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2019/2025 (ISIN DE000A255DF3/ WKN A255DF), deren ausstehendes Volumen somit 6,559 Mio. Euro beträgt, sowie 5,171 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2021/2026 (ISIN DE000A3MP5K7/ WKN A3MP5K), die damit ein ausstehendes Volumen von 7,129 Mio. Euro hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030, Anleihe 2024/2029 und Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...