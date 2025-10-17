Hohe Umtauschquote
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat im Zuge des Umtausch- und Neuzeichnungsangebots ihrer neuen 9,875 %-Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFSF4) ein Gesamtvolumen von 7,3 Mio. Euro platziert. Der überwiegende Teil des Emissionsvolumens stammt aus den Umtauschangeboten an bestehende Anleihegläubiger. Rund 1,685 Mio. Euro entfielen auf den Umtausch der NZWL-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3), deren Restvolumen nun 6,559 Mio. Euro beträgt, sowie 5,171 Mio. Euro auf den Umtausch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
