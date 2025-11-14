Spannende Woche am KMU-Anleihemarkt

Der FC Schalke 04 hebt das Volumen seiner neuen 6,50%-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) dank außerordentlich hoher Nachfrage deutlich an - von ursprünglich bis zu 50 auf nun bis zu 75 Mio. Euro. Die Zeichnung läuft noch bis zum 18. November über die Vereinswebsite sowie bis zum 20. November über die Deutsche Börse. Wie Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers betont, übertrifft die Resonanz von Privatanlegern und institutionellen Investoren die Erwartungen klar. Die Mittel sollen vollständig in die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten fließen - insbesondere der Anleihen 2021/26 und 2022/27 - sowie in die Tilgung weiterer Schulden.

Die TIN INN Holding AG betritt in diesen Tagen erstmals den Kapitalmarktgang. Das schnell wachsende Hospitality-Unternehmen begibt seine erste börsennotierte Anleihe von bis zu 15 Mio. Euro via Privatplatzierung. Das Geschäftskonzept: ESG-konforme, standardisierte Hotels aus eigener Produktion. CEO Nico Sauerland erläutert im Interview, wie die neuen Mittel den Ausbau der Pipeline beschleunigen und das Wachstum langfristig untermauern sollen. Auch die IMMOVATION AG meldet sich zurück am Kapitalmarkt und platziert gegenwärtig eine neue 6,00%-Anleihe 2025/30 über bis zu 8 Mio. Euro. Die Mittel sollen vor allem der Projektfinanzierung, ...

