Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Duisburger Industrieunternehmen PCC SE hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A4DFWY7/ WKN A4DFWY) mit einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro herausgegeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe sei mit einem festen Jahreskupon von 5,500% ausgestattet, welcher vierteljährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 1. Januar 2026, das Endfälligkeitsdatum sei der 1. Januar 2031. Die Mindeststückelung betrage 1.000 Euro. Der aktuelle Kurs notiere bei etwa 99,65% (Stand: 22.10.2025), was einer Rendite bis zur Fälligkeit von rund 5,58% entspreche. Die Anleihe könne zu jedem Zinstermin gekündigt werden. Ein Rating von externen Agenturen liege derzeit nicht vor. (Bonds weekly Ausgabe vom 23.10.2025) (24.10.2025/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...