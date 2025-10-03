Neuemissionen am KMU-Anleihemarkt

Die Kalenderwoche steht im Zeichen neuer Anleiheemissionen - gleich mehrere Unternehmen haben den Markt mit frischen Angeboten adressiert, teils in Verbindung mit Umtauschangeboten für bestehende Investoren. So hat die Eleving Group eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS316736151) im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro aufgelegt. Die fünfjährige Anleihe bietet Investoren einen Zinskupon zwischen 9,5 % und 10,75 % p.a. Der finale Kupon wird am oder um den 17. Oktober 2025 festgelegt. Die Neuzeichnung ist in Estland, Lettland, Litauen, Deutschland und Luxemburg möglich. Parallel läuft ein 1:1-Umtauschangebot für Inhaber der Eleving-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887; Volumen 150 Mio. Euro), das am 15. Oktober endet. CEO Modestas Sudnius betont im Gespräch mit dem Anleihen Finder in dieser Woche, dass Eleving mit einem profitablen Geschäftsmodell, stabilen Sicherheiten und langjähriger Kapitalmarkterfahrung auf eine starke Nachfrage setzt.

Die UBM Development AG plant mit dem Green Bond 2025/30 (bis zu 100 Mio. Euro, Aufstockung auf 120 Mio. Euro möglich) eine weitere nachhaltige Emission. Die fünfjährige Anleihe bietet 6,75 % p.a. und eine Stückelung von 500 Euro. Vorgeschaltet ist ein Umtauschangebot an Anleger der UBM-Anleihen 2019/25 und 2021/26 (29. September bis 16. Oktober). Im Anschluss daran werden die übrigen ...

