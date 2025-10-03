Anzeige
Golden Cross macht sich bereit: 1.350 Goldabbaustellen, 55 Ladder-Ziele und ein historischer Volltreffer
WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
03.10.25 | 11:49
30,300 Euro
+1,68 % +0,500
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
1-Jahres-Chart
MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,25030,40012:22
30,25030,40012:21
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABO ENERGY
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA35,900+0,28 %
DAUTRUS CAPITAL AG100,000,00 %
ELEVING GROUP SA1,7000,00 %
ENERGIEKONTOR AG46,100-0,32 %
ESPG AG8,000-11,11 %
FORMYCON AG24,900-1,78 %
KATJESGREENFOOD GMBH & CO KG104,600,00 %
LEEF BLATTWERK GMBH55,000,00 %
MUTARES SE & CO KGAA30,300+1,68 %
PCC SE100,55-0,45 %
PLATFORM GROUP AG9,2000,00 %
PNE AG13,200+0,30 %
RECONCEPT GMBH103,000,00 %
THE GROUNDS REAL ESTATE DEVELOPMENT AG1,060-4,50 %
UBM DEVELOPMENT AG21,500-1,83 %
WEGROW AG5,0000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.