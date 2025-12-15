

EQS-Media / 15.12.2025 / 07:34 CET/CEST

Potsdam, 15.12.2025- In den vergangenen Monaten seit der Verschmelzung mit der wisefood GmbH hat LEEF die Integration nunmehr weitgehend abgeschlossen. Neben der technischen und administrativen Integration wurde noch ein zusätzlicher Stamm von Experten aufgebaut. Das Umsetzen der Vertriebsstrategie und die beginnende Internationalisierung wurde nun mit zusätzlichen 1,5 Mio. Euro Liquidität unterlegt. Vier Bestandsgesellschafter haben eine Mischung aus Eigenkapitalmaßnahmen und Convertibles beschlossen. Sukzessive wird mit dem Personalaufbau fortgefahren. "Uns ist Nachhaltigkeit enorm wichtig, nicht nur bei unseren Produkten und der stetigen Weiterentwicklung unseres Sortiments. Das schließt unsere Wachstumsstrategie mit ein, die mit diesen Kapitalmaßnahmen auf ein solides Fundament gestellt wird." so Jens Christoph, CEO der LEEF-Gruppe. Über LEEF & wisefood - Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung. LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt mit den Marken LEEF und wisefood innovative nachhaltige Einweg- und Verpackungslösungen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Vom Webshop über die Amazon-Shops von LEEF & wisefood , OTTO, eBay, u.v.m. bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen. Nachhaltigkeit ist bei LEEF kein Marketing, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Potsdamer Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und hat mit der Initiative LEEF unlimited bereits über 100 Hektar Regenwald geschützt. Für Terminabsprachen, Bildmaterial und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit , das Wisefood Presskit , oder kontaktieren Sie: LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |diana@leef.bio| +49 173 3895496 | www.leef.bio



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



15.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News