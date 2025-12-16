EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Energiekontor AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Energiekontor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html
