ESPG AG verlängert Mietvertrag mit Ennepe-Ruhr-Kreis im The Fourty-Five in Hattingen um 15 Jahre und schafft neue Arbeitswelten



Köln, 18. Dezember 2025 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, verzeichnet den nächsten bedeutenden Vermietungserfolg: Das Jobcenter EN des Ennepe-Ruhr-Kreises bleibt dem Science Park The Fourty-Five in Hattingen langfristig erhalten und verlängert seine Mietdauer um 15 Jahre.



Der neue Mietvertrag beinhaltet eine höhere Miete pro Quadratmeter und umfasst eine Fläche von rund 1.445 Quadratmetern auf weiterhin zwei Etagen des Gebäudes - etwa 20 Prozent der gesamten Mietfläche des Science Parks. Die angemieteten Flächen des Jobcenters werden im Zuge der Vertragsverlängerung umfassend modernisiert - parallel kann der Ennepe-Ruhr-Kreis sein Konzept "Neue Arbeitswelten" umsetzen.



Diese umfassende Aktualisierung ist für die ESPG ein weiterer Schritt in der erfolgreichen Repositionierung des Gebäudes in das bereits umfangreiche Mittel geflossen sind. So wurde unter anderem die Fassade vollständig gedämmt, die Fenster und verschiedene weitere Technik wie z,B die Heizung vollumfänglich erneuert.



Das Jobcenter EN ist zentraler Ansprechpartner für diejenigen im Ennepe-Ruhr-Kreis, die Bürgergeld erhalten. Die Mitarbeitenden entscheiden zum einen über Art und Umfang von Leistungen. Zum anderen kümmern sie sich darum, Menschen in Ausbildungen, Umschulungen oder Qualifizierungen oder auch direkt auf den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Die Regionalstelle in Hattingen ist eine von kreisweit dreien. Wie die weiteren in Schwelm und Witten/Wetter/Herdecke bietet sie den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort wichtige Dienstleistungen.



Dirk Farchmin, für das Jobcenter EN zuständiger Fachbereichsleiter der Kreisverwaltung in Schwelm, betont die Vorteile der weiteren Zusammenarbeit: "Der Standort hatte uns bereits in der Vergangenheit geeignete Rahmenbedingungen geboten, um Dienstleistungen für die Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises effizient und bürgernah anbieten zu können. Mit der Modernisierung werden diese sich jetzt noch erheblich verbessern - es wird attraktiver und moderner. Dies gilt mit Blick auf das neue Arbeitsplatzkonzept ausdrücklich auch für unsere Mitarbeitenden."



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: "Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Der Mietvertrag unterstreicht erneut das Vertrauen in die Qualität und Zukunftsfähigkeit unseres Standorts. Mit der anstehenden Renoveriung schaffen wir moderne, effiziente Flächen, die den Anforderungen eines zukunftsorientierten Jobcenters gerecht werden und kommen unserem Ziel einer vollständigen Repositionierung des Gebäudes wieder einen Schritt näher. Unsere umfassenden Investitionen in dieses und unsere anderen Gebäude begeistern auch weitere Mietintersssenten und wir sind davon überzeugt, zeitnah weitere Vermietungserfolge vermelden zu dürfen"





