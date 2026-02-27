Marktgeschehen in der letzten Februar-Woche

Die HomeToGo SE platziert in der KW9 erfolgreich einen vorrangig besicherten fünfjährigen Nordic Bond über 101 Mio. Euro mit variablem Zinssatz (3-Monats-EURIBOR plus 7,75 % p.a.) bei institutionellen Investoren. Der Emissionsrahmen liegt bei bis zu 200 Mio. Euro. Mit der Anleihe ersetzt das Unternehmen einen schnell amortisierenden Bankkredit durch ein langfristiges, flexibleres Kapitalmarktinstrument, stärkt damit seine Kapitalstruktur und eliminiert kurzfristige Tilgungs- sowie Refinanzierungsrisiken. In den Jahren 2026 und 2027 werden rund 84 Mio. Euro an zusätzlichem Cashflow freigesetzt, die gezielt in organisches Wachstum, Innovationen und strategische Akquisitionen investiert werden sollen.

Weniger erfreulich für Anleger ist, dass die Photon Energy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...