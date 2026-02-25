

PRESSEMITTEILUNG der HÖRMANN Automotive GmbH, Gustavsburg

HÖRMANN Automotive stärkt mit hohen Investitionen das Werk in Gustavsburg HÖRMANN Automotive stärkt das Werk Gustavsburg durch umfangreiche Investitionen in moderne, hochautomatisierte Fertigungstechnologien.

In den vergangenen Jahren wurden 16 Mio. Euro in die Modernisierung der Rahmenlängsträgerfertigung und den Einstieg in die Elektromobilität investiert.

Mit einem geplanten Investitionsprogramm von weiteren 30 Mio. Euro wird das Unternehmen seine Position als führender Lieferant der Nutzfahrzeugindustrie weiter ausbauen. Gustavsburg, 25.02.2026 - Die HÖRMANN Automotive GmbH setzt mit sehr hohen Investitionen in den Ausbau der technologischen Wettbewerbsfähigkeit ein deutliches Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland und den langfristigen Erhalt des Produktionsstandorts Gustavsburg. Das Werk Gustavsburg ist ein führender Hersteller von metallischen Komponenten für die europäische Nutzfahrzeugindustrie - insbesondere für Chassis und Fahrerhaus. Mit seiner breiten technologischen Expertise und der hohen Fachkompetenz ist der Standort ein wichtiger Zulieferer für namhafte europäische LKW-Hersteller. In den letzten zwei Jahren wurden rund 16 Millionen Euro in die Modernisierung und technologische Weiterentwicklung der Rahmenlängsträgerfertigung investiert, welche sich nun auf höchstem technologischem Niveau befindet und ein Alleinstellungsmerkmal in Europa darstellt. Ziel war es, die stark gestiegenen Präzisions- und Qualitätsanforderungen im Zusammenhang mit der Markteinführung elektrisch angetriebener LKWs zu erfüllen. Die Neuerungen betreffen insbesondere die Befähigung der Profilierlinie im Hinblick auf eine signifikante Einschränkung der Fertigungstoleranzen, den Einsatz digitaler Qualitätssicherung auf Basis neuartiger Messeinrichtungen, die Steigerung des Automatisierungsgrads sowie die Modernisierung der Pressenlinie, bestehend aus zwei 5.000 t Pressen. Mit dem Einstieg in die Elektromobilität und durch höchstes Technologieniveau stärkt das Werk Gustavsburg auch für zukünftige Produktanforderungen seine Position als systemrelevanter Zulieferer für neue LKW-Plattformen. Auch für die Gestaltung der langfristigen Zukunft hat der Standort klare Pläne: Die Weichen für das nächste Investitionsprogramm sind bereits gestellt. In den kommenden Jahren sollen weitere 30 Millionen Euro in die Erweiterung der Rahmenlängsträgerfertigung für die neuesten LKW-Generationen der Zukunft und in eine neue Beschichtungsanlage investiert werden. Mit dem geplanten Produktionsstart im Jahr 2029 entsteht in Gustavsburg eine moderne hochautomatisierte Fertigungslinie für Rahmenlängsträger, welche den hohen Anforderungen der europäischen Nutzfahrzeughersteller gerecht wird. Christian Petters, Geschäftsführer Vertrieb der HÖRMANN Automotive, resümiert: "Mit diesem Rekord-Investitionsprogramm von mehr als 46 Mio. Euro entwickelt sich das Werk Gustavsburg zum modernsten und technologisch führenden Produktionsstandort für Rahmenlängsträger - dem "Rückgrat" eines jeden LKW. Im Kampf um neue Aufträge hat sich die Wettbewerbssituation gegen die etablierten Hersteller in Ost- und Südeuropa - angesichts der hohen Arbeitskosten in Deutschland und des erneut stark gestiegenen Kostendrucks in der Automobilindustrie - weiter verschärft. Dieses Projekt macht deutlich: Nur durch führende Fertigungstechnologien, hochautomatisierte Anlagen und konsequente Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen können wir auch in Zukunft erfolgreich sein und aus dem Produktionsstandort Gustavsburg heraus im Wettbewerb bestehen". HÖRMANN Automotive ist überzeugt, den tiefen strukturellen Wandel in der Automobilzulieferindustrie mit Innovationen, konsequenter technologischer Weiterentwicklung und einem hohen Automatisierungsgrad auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten. Mehr Infos: www.hoermann-automotive.com Medienkontakt: Celina Häseker

HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

Mobil: +49 151 68857138

celina.haeseker@hoermann-gruppe.com



