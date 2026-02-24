Mitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

HÖRMANN Automotive stärkt mit hohen Investitionen das Werk in Gustavsburg

- HÖRMANN Automotive stärkt das Werk Gustavsburg durch umfangreiche Investitionen in moderne, hochautomatisierte Fertigungstechnologien.

- In den vergangenen Jahren wurden 16 Mio. Euro in die Modernisierung der Rahmenlängsträgerfertigung und den Einstieg in die Elektromobilität investiert.

- Mit einem geplanten Investitionsprogramm von weiteren 30 Mio. Euro wird das Unternehmen seine Position als führender Lieferant der Nutzfahrzeugindustrie weiter ausbauen.

Die HÖRMANN Automotive GmbH setzt mit sehr hohen Investitionen in den Ausbau der technologischen Wettbewerbsfähigkeit ein deutliches Bekenntnis zum Produktionsstandort Deutschland und den langfristigen Erhalt des Produktionsstandorts Gustavsburg. Das Werk Gustavsburg ist ein führender Hersteller von metallischen Komponenten für die europäische Nutzfahrzeugindustrie - insbesondere für Chassis und Fahrerhaus. Mit seiner ...

