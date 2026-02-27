Die ungeprüften Ergebnisse von Photon Energy für Q4 und das GJ25 blieben hinter den Prognosen zurück: Der Umsatz lag mit 90,1 Mio. EUR etwa 10 % unter dem Ziel von 100 bis 110 Mio. EUR, und das EBITDA belief sich auf 5,1 Mio. EUR gegenüber den prognostizierten 9 Mio. EUR. Das verfehlte EBITDA war hauptsächlich auf eine Rückstellung und eine Strafe im Zusammenhang mit einem Streitfall auf dem polnischen Kapazitätsmarkt, einmalige Wertminderungen im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten und einen Verlust bei einem EPC-Projekt zurückzuführen. Ohne diese Effekte hätte das EBITDA ca. 12,2 Mio. EUR betragen. Die unbereinigte Eigenkapitalquote sank auf 23,5 %. Eine Neubewertung von Vermögenswerten in Höhe von 6,4 Mio. EUR und eine Bereinigung ergab eine adjustierte Eigenkapitalquote von 25,1 %, die knapp über der Schwelle von 25 % des Green Bonds liegt. Die Liquidität bleibt angespannt, was durch die versäumte Zahlung einer Green-Bond-Kuponzahlung unterstrichen wird. Da weitere Neubewertungsergebnisse vor der Prüfung des Jahresabschlusses am 30. April ausstehen, behalten wir das Rating und das Kursziel "under review". Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/photon-energy-nv





© 2026 mwb research