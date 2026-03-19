HomeToGo dreht nach dem Interhome-Deal jetzt richtig auf. Im frisch veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 bestätigt Europas führende Ferienhausgruppe die bereits im Februar gemeldeten Zahlen - und legt für 2026 eine Prognose vor, die in der Travel-Tech-Szene für Aufsehen sorgt: IFRS-Umsatzerlöse von 400 bis 410 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 45 bis 47 Mio. Euro. Das wäre ein Profitabilitätssprung, der selbst bei ambitionierten Wachstumswerten selten so klar auf dem Tisch liegt. Doch es gibt einen Haken - und der ist typisch für das HomeToGo-Jahr 2025: ein hoher Nettoverlust, der vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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