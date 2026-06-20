Aktien - die vorläufige Lösung des Iran-Krieges liess die Märkte aufatmen, für eine Rallye reichte es nicht. Noch nicht? Brauchts dafür weiter fallende Ölpreise? Oder geht es jetzt nur noch darum, ob die Zinsen steigen oder sich die Preise schnell genug wieder vom "Strasse von Hormus"-Schock erholen, das heisst wieder sinken. Diese Woche stand immer noch im Bann des SpaceX-Börsengangs und den kräftigen Kurssteigerungen der Aktie an den ersten börsentagen - irrationale bewertungsgrössen wurden erreicht. Normal ist ein Börsenwert von über 2 Billionen USD nicht erklärbar - so viel Phantasie wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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