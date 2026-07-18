Aktien - und der Traum von neuen Börsenrekorden ist erstmal ausgeträumt. Solange am Persischen Golf nicht ein dauerhafter Waffenstillstand, besser noch Friedensschluss kommt, sind die Aktienmärkte im Schatten steigender Ölpreise gefangen. Und dazu kommen immer wieder Zwiefel an der KI-Bubble oder in anderer Richtung, wie IBM-Aktionäre diese Woche leidvoll erfahren mussten: KI als "Zerstörer" der klassischen Softwarekonzerne. Dabei ist bereits ein leicht schwächerer IBM-Bericht ausreichend für generelle Zweifel und abstürzende Blue-Chip-Aktien. Diese Woche beahrten unerwartet sinkende Inflationszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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