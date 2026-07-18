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Von einer Mine zu drei: Wie Goldgroup die Geschichte still und leise verändert hat
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WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
17.07.26 | 17:35
984,20 Euro
+2,11 % +20,30
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Maschinenbau
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123FAHRSCHULE
123FAHRSCHULE SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
123FAHRSCHULE SE2,680+3,88 %
BASTEI LUEBBE AG6,380+0,31 %
KONTRON AG22,9600,00 %
LAIQON AG4,580+0,88 %
MHP HOTEL AG1,350-6,90 %
MHP SE GDR6,850-2,84 %
MUTARES SE & CO KGAA27,200-0,73 %
NORDEX SE39,580-2,56 %
PYRAMID AG1,370-2,14 %
RHEINMETALL AG984,20+2,11 %
SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA20,500+0,99 %
SFC ENERGY AG19,040-2,06 %
SIEMENS ENERGY AG147,66-0,73 %
WACKER NEUSON SE21,050+6,31 %
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